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14:50, 2 мая 2024Ценности

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получила подарок за 4,2 миллиона рублей

Mirror: принцесса Шарлотта получила золотую погремушку за 4,2 миллиона рублей

Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Принцесса Шарлотта получила роскошный подарок в день своего рождения, однако так и не смогла им воспользоваться. Об этом сообщает Mirror.

Дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма преподнесли погремушку из 18-каратного белого золота, которая была украшена бриллиантами, сапфирами и рубинами, образующими флаг Великобритании. Стоимость игрушки составила 36 тысяч фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей).

Таким образом ювелирный бренд Natural Sapphire Company поздравил пару с рождением дочери, а также поблагодарил монарших особ за вклад в развитие их бизнеса. Известно, что на помолвку принц Уильям преподнес принцессе Уэльской кольцо с синим сапфиром, после чего продажи колец марки с таким же камнем резко выросли.

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«Мы поблагодарили Кейт и Уильяма за то, что они представили нашу компанию миру, подарив им специально разработанную детскую погремушку. Такой уникальный подарок, не похожий ни на один другой, который они получат от доброжелателей со всего мира, несомненно, будет оценен по достоинству», — сообщили представители компании.

В апреле звезда Сomedy Woman Наталия Медведева рассказала о самом роскошном подарке.

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      Карина Черных
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