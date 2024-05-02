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10:43, 2 мая 2024Экономика

Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

За первый квартал 2024-го Euroclear заработал €1,57 млрд на активах РФ

Фото: Robert Anasch / Unsplash

За первый квартал 2024-го бельгийский депозитарий Euroclear заработал 1,57 миллиарда евро на замороженных активах России. Доходы бельгийского депозитария оценили в отчете компании.

Доходы от российских средств составили большую часть заработка международной площадки — почти 1,6 из 1,9 миллиарда евро. При этом санкции и меры со стороны РФ привели к затратам в размере 17 миллионов и потере доходов на шесть миллионов евро. С полученных от инвестирования замороженных российских активов доходов площадка уплатила налогов на 391 миллион евро. Чистый доход Euroclear составил 1,174 миллиарда евро.

В результате западных ограничений на площадке копятся заблокированные купонные платежи и погашения, причитающиеся российской стороне. К концу марта на балансе Euroclear Bank числилось 199 миллиарда евро, из которых 159 — заблокированы из-за санкций.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что в регионе в ближайшее время не примут решение даже по доходам с заблокированных средств, не говоря о замороженных активах в 250 миллиардов евро. По данным Politico, Евросоюз решил не передавать Украине пять миллиардов евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов и оставить их в Euroclear для покрытия затрат на издержки судебных процессов в России и других странах.

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      Вячеслав Агапов
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