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19:02, 2 мая 2024Россия

Еще два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

Фото: Fikri Rasyid / Unsplash

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка Украины атаковать объекты на территории России была пресечена около 17:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

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      Никита Абрамов
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