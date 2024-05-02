Еще два беспилотника ВСУ уничтожили над Белгородской областью

Минобороны России сообщило об уничтожении еще двух беспилотников ВСУ

Еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка Украины атаковать объекты на территории России была пресечена около 17:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что украинские дроны дважды атаковали село Вознесеновка. Он пояснил, что никто из жителей не пострадал, однако были выявлены незначительные повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.