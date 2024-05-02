Хирурга российской больницы застали за странным поведением и сняли на видео

Посетитель омской больницы застал врача раскачивающимся над упавшими документами

В Омске посетитель больницы скорой медицинской помощи застал одного из врачей за странным поведением. Россиянин снял медика на видео, которое опубликовал паблик «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах виден сидящий на корточках рядом с разбросанными документами врач, который раскачивается, но не собирает бумаги. Когда оператор спрашивает у медика, все ли с ним в порядке, тот от неожиданности садится на пол, после чего поднимает вещи, что-то невнятно пытается сказать и уходит, игнорируя просьбу представиться.

Как пишет «Подъем», врачом оказался хирург Эргашжон Мирзаев. Пациент пожаловался на него, обвинив в нахождении на работе в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина утверждает, что медика спрятали в ординаторской, а позже он упрашивал оператора не выкладывать запись.

В пресс-службе регионального Минздрава изданию сообщили, что официальные жалобы на хирурга не поступали, однако появившаяся в сети информация стала поводом для проверки. В ведомстве подчеркнули, что Мирзаева временно отстранили от работы.

Проверку из-за видео с медиком также проводит прокуратура Омской области. Сотрудники ведомства оценят соответствие хирурга предъявляемым врачам требованиям и в случае необходимости примут меры.

Ранее в Каменске-Уральском Свердловской области россияне с ребенком обратились ночью за помощью в местную больницу и застали врачей в состоянии алкогольного опьянения. Отец мальчика снял на видео, как один из медработников, который собирался провести МРТ, сидя на полу, пытается связать несколько слов. Затем появился второй медик, который также оказался пьяным. В больнице подтвердили факт произошедшего и начали проверку.