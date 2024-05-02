МИД отверг обвинения США в нарушении прав верующих в России

Российское посольство отвергло обвинения США в нарушении прав верующих в России

Российское посольство в Вашингтоне отвергает обвинения со стороны США в нарушении прав верующих в РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Категорически отвергаем бездоказательные обвинения в якобы несоблюдении Россией прав верующих», — передает агентство заявление дипмиссии.

Дипломаты также подчеркнули, что, «насаждая лживые тезисы», американское руководство «пытается найти повод для вмешательства в наши внутренние дела и подрыва межконфессионального согласия».

В декабре 2022 года посольство России в США также раскритиковало обвинения Вашингтона в нарушении религиозных прав граждан и назвало их бездоказательными.