Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:12, 2 мая 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате двух французских авиабомб Hammer в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО сбили две французские авиационные бомбы Hammer
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vadim Savitsky / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции (СВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что силы ПВО также перехватили три реактивных снаряда HIMARS, которые произвели в США, а также снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Помимо этого, российские военные за сутки сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника в зоне проведения СВО составили до 930 человек.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате шести украинских ракет американского производства ATACMS.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      На мирную конференцию по Украине пригласили более 160 стран. Россию туда не позвали

      Бузова описала новую стрижку фразой «даже не нужно было ни с кем расставаться»

      Макрон в очередной раз подтвердил намерение отправить войска на Украину

      Россиянам назвали стоимость пасхального кулича

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Российский боец-чемпион умер в 37 лет

      Жене главреда «Новая газета — Европа» запросили 10 лет лишения свободы

      Россиян предупредили об активизации мошенников во время майских праздников

      ВСУ изменили тактику ударов по территории России

      Продюсер раскрыл гонорары Верки Сердючки в России до СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше