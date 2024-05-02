Минобороны заявило о перехвате двух французских авиабомб Hammer в зоне СВО

Минобороны: силы ПВО сбили две французские авиационные бомбы Hammer

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне специальной военной операции (СВО) сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, произведенные во Франции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что силы ПВО также перехватили три реактивных снаряда HIMARS, которые произвели в США, а также снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Помимо этого, российские военные за сутки сбили 25 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Суточные потери противника в зоне проведения СВО составили до 930 человек.

Ранее Минобороны сообщало о перехвате шести украинских ракет американского производства ATACMS.