Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:29, 2 мая 2024Ценности

Мужчина случайно купил серьги Cartier в 1000 раз дешевле и прослыл вором в сети

NYP: мексиканец купил серьги Cartier в 1000 раз дешевле из-за ошибки на сайте

Фото: @vlljssr

Мексиканец случайно купил изделие ювелирного дома Cartier в 1000 раз дешевле оригинальной стоимости и прослыл вором в сети. Его историю приводит New York Post.

Покупатель Рохелио Вильярреал приобрел на официальном сайте люксового бренда золотые серьги с бриллиантами за 14 долларов (1309 рублей), при этом их официальная цена равна 14 тысячам долларам (1,3 миллиона рублей). Выяснилось, что работники марки ошиблись в расчете конвертации песо в доллары и указали неверную стоимость нескольких позиций на сайте.

Сперва компания отказалась признать покупку и предложила мужчине возмещение, а также бутылку шампанского и чехол для паспорта в качестве компенсации. Однако Вильярреал отказался и решил передать дело в агентство по защите прав потребителей Мексики. После четырехмесячной борьбы решение было вынесено в пользу покупателя.

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress. Как магазины наживаются на россиянах?
В России под видом дорогой одежды продают дешевые товары с AliExpress.Как магазины наживаются на россиянах?
27 января 2023

В итоге заказанное украшение все же доставили клиенту, о чем он рассказал в личных соцсетях. После этого он нарвался на хейт в многочисленных ответных комментариях. «Вы не заслуживаете этого», «Получается, что вы нажились на чужой ошибке», «Cartier обязательно добьется справедливости», «Это настоящее воровство», — высказывались пользователи сети.

«Назовите меня голодным, но я сомневаюсь, что вы упустили бы такую возможность», — заявил герой материала.

В июле 2023 года суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина. Житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление, что не смогут доставить заказ.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка признала потенциал для прорыва российских войск на Украине

      Врач нашла смысл в старой примете о половнике

      Украинские военные назвали российские атаки непредсказуемыми

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о съемках со сломанной ногой

      Начавшие голодовку жители популярного курорта Европы не выдержали и поели

      Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине

      В Британии рассказали о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению

      В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

      В российском городе начали сносить бывший дом Ельцина

      В России подскочили продажи новых легковушек

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше