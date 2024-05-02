Мужчина случайно купил серьги Cartier в 1000 раз дешевле и прослыл вором в сети

NYP: мексиканец купил серьги Cartier в 1000 раз дешевле из-за ошибки на сайте

Мексиканец случайно купил изделие ювелирного дома Cartier в 1000 раз дешевле оригинальной стоимости и прослыл вором в сети. Его историю приводит New York Post.

Покупатель Рохелио Вильярреал приобрел на официальном сайте люксового бренда золотые серьги с бриллиантами за 14 долларов (1309 рублей), при этом их официальная цена равна 14 тысячам долларам (1,3 миллиона рублей). Выяснилось, что работники марки ошиблись в расчете конвертации песо в доллары и указали неверную стоимость нескольких позиций на сайте.

Сперва компания отказалась признать покупку и предложила мужчине возмещение, а также бутылку шампанского и чехол для паспорта в качестве компенсации. Однако Вильярреал отказался и решил передать дело в агентство по защите прав потребителей Мексики. После четырехмесячной борьбы решение было вынесено в пользу покупателя.

В итоге заказанное украшение все же доставили клиенту, о чем он рассказал в личных соцсетях. После этого он нарвался на хейт в многочисленных ответных комментариях. «Вы не заслуживаете этого», «Получается, что вы нажились на чужой ошибке», «Cartier обязательно добьется справедливости», «Это настоящее воровство», — высказывались пользователи сети.

«Назовите меня голодным, но я сомневаюсь, что вы упустили бы такую возможность», — заявил герой материала.

В июле 2023 года суд защитил купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина. Житель Волгограда Станислав Анохин приобрел через мобильное приложение одежду по цене от 19 до 129 рублей, что в 846 раз ниже ее фактической стоимости. После этого сотрудники магазина отправили ему уведомление, что не смогут доставить заказ.