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14:15, 2 мая 2024Бывший СССР

На Украине бывших президентов раскритиковали за сокращение вооружения

Кучму, Ющенко и Януковича раскритиковали за сокращение вооружения Украины

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

При бывших президентах Украины Леониде Кучме, Викторе Ющенко и Викторе Януковиче в республике происходило сокращение вооружения. Об этом со ссылкой на результаты расследования временной следственной комиссии Верховной Рады сообщает украинское издание «Слово и дело».

Согласно материалам расследования, охватившим период 2004-2017 годов и опубликованным в 2018 году, при Кучме, Ющенко, Януковиче и министрах обороны того времени из состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) были выведены более восьми тысяч единиц различной техники, включая свыше 2,5 тысячи танков, более 3,7 тысячи бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 750 самолетов и 580 зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

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Отмечается, что обеспечение войск основными видами вооружения и техники находилось на критически низком уровне: боевыми самолетами — на 20 процентов, ЗРК — порядка 40 процентов, боевыми вертолетами — около 30 процентов, боевыми кораблями и катерами — порядка 15 процентов от необходимой потребности.

В марте группа членов бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» обвинила Украину в передаче третьим сторонам западных вооружения и снарядов. При этом депутаты указали, что с военными товарами ситуация обострилась еще в 1990-х годах, когда с территории республики постепенно стало исчезать большое количество оружия из бывшего Советского Союза.

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      Георгий Нестеров
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