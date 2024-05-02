На Украине сообщили о боях в черте Часова Яра

Глава ГВА Чаус: боевые действия дошли до черты Часова Яра

Боевые действия дошли до городской черты Часова Яра. Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Чаус, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что, несмотря на эвакуацию, идущую с первых дней специальной военной операции, в городе остается около 700 человек. Большая часть из них — люди пожилого возраста. При этом за последнюю неделю из Часова Яра не уехал никто.

Ранее старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании Джек Уотлинг заявил, что Киев опасается потерять Часов Яр, так как его взятие позволит российским войскам атаковать маршруты снабжения ВСУ. Он также добавил, что ситуация с Часовым Яром осложняется нагрузкой на систему противовоздушной обороны Украины.

В конце апреля экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что потеря Часового Яра приведет к развалу всего фронта ВСУ. При этом, он подчеркнул, что главком ВСУ Александр Сырский не способен повлиять на ситуацию.