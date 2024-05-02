На Украине сообщили о повреждении складов в Одессе

ГСЧС Украины: почтовые склады были повреждены в Одессе после взрывов

После взрывов в Одессе были повреждены складские помещения почтовой службы «Новая почта». Об этом сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины, передает агентство «УНН».

«На месте вспыхнул масштабный пожар, который ликвидировали пожарные», — говорится в заявлении ГСЧС.

Ранее в Одессе после взрывов в районе складов «Новой Почты» произошел сильный пожар. Как сообщалось, ракетный удар был нанесен по складам компании, которая используется украинскими войсками для хранения снарядов и военной техники.

Ночью 1 мая стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне. До этого на фоне воздушной тревоги взрыв прозвучал в Харькове.