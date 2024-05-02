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13:16, 2 мая 2024Ценности

Названа главная ошибка в сушке полотенец

Фото: chrissie kremer / Unsplash

Эксперты компании Advanced Damp назвали главную ошибку в сушке полотенец. Соответствующий материал появился на сайте издания The Mirror.

По их словам, оставленное на вешалке мокрое изделие способствует появлению плесени в ванной. «Одна из самых распространенных ошибок, приводящих к появлению плесени — это то, как вы обращаетесь с влажными полотенцами. Если оставить их мокрыми в ванной, то плесень может появиться в большом количестве всего за 12 часов», — предупредили они.

В связи с этим специалисты посоветовали сушить изделия в хорошо проветриваемом помещении. Также они обратили внимание на то, что полотенца должны быть сухими перед тем, как их положить в корзину с грязными вещами. «В противном случае плесень может распространиться на другую одежду», — пояснили собеседники портала.

Ранее бренд-менеджер прачечной Whirlpool Морган ЛаЛонд раскрыла дешевые способы вернуть мягкость полотенцам. В первую очередь эксперт порекомендовала вместо кондиционера использовать белый дистиллированный уксус или пищевую соду.

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      Мария Винар
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