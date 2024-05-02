PLOS ONE: площадки для игры в мяч майя оказались священными

Археологи Университет Цинциннати обнаружили, что площадки для игры в мяч у древних майя были священным и почитаемым местом. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

Проанализировав ДНК окружающей среды, ученые выявили растения, используемые в церемониальных ритуалах в древнем городе майя Якснохка. Остатки растений, известных своим религиозным предназначением и лечебными свойствами, были обнаружены под полом площади, на которой была построена площадка для игры в мяч.

Авторы предполагают, что древние майя, вероятно, совершали церемониальное подношение во время строительства площадки для игры в мяч. Место, где проводились раскопки, изначально представляло собой скромное жилое строение, построенное на скале. Когда здания расширялись или перепрофилировались, древние майя приносили подношения, чтобы благословить это место. Подношения могут включать керамику или украшения, а также растения, имеющие культурное значение.

Исследователи идентифицировали дерево Hampea trilobata, листья которого использовались для упаковки продуктов питания во время церемониальных ритуалов. Древние майя также плели корзины из шпагата, сделанного из коры дерева, и готовили из нее снадобья для лечения змеиных укусов. Были выявлены остатки Oxandra lanceolata, чьи маслянистые листья являются известным сосудорасширяющим, обезболивающим и антибиотическим средством.

К двум другим растения, чье ДНК обнаружено на месте раскопок, относятся ипомея, известная галлюциногенными свойствами, а также перец чили, считавшийся целебным растением.