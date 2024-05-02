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16:54, 2 мая 2024Интернет и СМИ

Популярную юмористку оскорбили из-за шутки про российский город

Зритель оскорбил юмористку Варвару Щербакову из-за шутки про Сыктывкар
Варвара Щербакова

Варвара Щербакова. Кадр: страница «Женский Форум» во ВКонтакте

Популярная российская юмористка Варвара Щербакова рассказала, что зритель обиделся на нее из-за шутки про Сыктывкар и оскорбил ее. Об этом она заявила в шоу «Женский форум», выпуск доступен во «ВКонтакте».

«Я в прошлый раз пошутила про Сыктывкар, и мне мужчина какой-то написал: "Спасибо, сука, что обосрала наш город"», — пожаловалась Щербакова.

Ее коллега Ольга Парфенюк при этом отметила, что Щербакова в том выпуске не критиковала Сыктывкар, а лишь спросила, где находится этот город. Она также добавила, что на участниц «Женского форума» нередко обижаются зрители из-за шуток про города.

Ранее другой популярный комик, звезда шоу «Импровизаторы» на СТС Антон Шастун раскрыл необычную особенность Казани. Он заявил, что во время концертов проекта в этом городе зрители, как правило, мало смеются несмотря на то, что выступление им нравится.

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      Маргарита Щигарева
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