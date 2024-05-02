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14:02, 2 мая 2024Экономика

Прибыль производителя уколов для похудения резко выросла

Прибыль производителя уколов для похудения Novo Nordisk выросла до $3,65 млрд

Фото: Tom Little / Reuters

Прибыль датской компании Novo Nordisk в январе-марте 2024 года резко выросла. Об этом сообщается в квартальной отчетности производителя уколов для похудения и прочих препаратов.

Прибыль продавца препарата от диабета «Оземпик» увеличилась до 25,4 миллиарда датских крон (3,56 миллиарда долларов), она выросла на 28 процентов год к году. Показатели фармкомпании увеличились сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших роста до 3,4 миллиарда долларов.

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Увеличение прибыли объясняют спросом на уколы для снижения веса Wegovy — за первый квартал продажи поднялись на 107 процентов, до 1,3 миллиарда долларов. Вместе с прочими препаратами для похудения они обеспечили 1,6 миллиарда долларов прибыли (плюс 41 процент в годовом выражении). На фоне успехов компания повысила прогнозы по росту операционной прибыли и продаж по итогам 2024 года до 22–30 и 19–27 процентов соответственно.

В 2023 году благодаря популярности препаратов для похудения Novo Nordisk стала самой дорогой компанией Европы. Ее рыночная стоимость превысила 500 миллиардов долларов, что ранее удавалось только французской Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), владеющей марками Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy и другими.

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      Вячеслав Агапов
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