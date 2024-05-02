Россиянам рассказали о неожиданной пользе тыквенных семечек

Терапевт Ладыгина: тыквенные семечки обладают противораковым действием

Семена тыквы обладают противораковым действием благодаря высокому содержанию в них вещества кукурбитацин. О неожиданной пользе этого популярного у россиян продукта рассказала терапевт, специалист XFIT Екатерина Ладыгина в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, содержащийся в тыквенных семечках кукурбитацин — уникальное вещество, обладающее множеством полезных свойств, в том числе оказывающее противораковый эффект при разных формах онкологических заболеваний. Ладыгина отметила, что кукурбитацин также уменьшает воспаление и дегенерацию хрящей, ослабляет атрофию скелетных мышц, защищает от ишемической болезни и гипертрофии сердца, вызванной высоким давлением.

Это же вещество помогает уменьшить снижение умственных способностей при болезни Альцгеймера, продолжила собеседница «Ленты.ру», и защищает от депрессии. «Можно добавить в рацион немного тыквенных семечек, чтобы защитить себя от плохого настроения и сохранить свое душевное равновесие», — посоветовала Ладыгина.

Терапевт добавила, что кукурбитацин является прекрасным антиоксидантом, который выводит из организма свободные радикалы, снижает окислительный стресс и воспаление. Однако злоупотреблять тыквенными семечками не стоит, предупредила Ладыгина. По ее словам, они выскокалорийные, поэтому в день достаточно съесть несколько семян или добавлять в салат масло из них.

Ранее диетолог Майкл Мосли посоветовал есть семена льна для снижения артериального давления. По его словам, продукт также полезен для улучшения качества кожи.