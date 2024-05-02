Россиянин в одежде с символикой «Вагнера» избил прохожего и попал на видео

В Челябинске мужчина избил прохожего, соседи сообщили о его службе в «Вагнере»

В Челябинске мужчина напал на прохожего и избил его. Соседи рассказали о возможной причастности мужчины к ЧВК «Вагнер», сообщает сетевое издание «Челябинск Онлайн».

На снятом очевидцем видео россиянин в камуфляжных брюках и футболке с символикой ЧВК бьет лежащего на земле мужчину ногой по голове.

Жена пострадавшего предположила, что поводом к драке стал конфликт на парковке. «В чате дома писали, что он из "Вагнера"», — сказала она. Прибывшие на место сотрудники полиции доставили мужчину в отделение.

Ранее еще один вагнеровец провел урок в подмосковных Котельниках. До этого мужчина отбывал наказание за склонение детей к суициду.