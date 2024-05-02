Российская семья автомобильных воров обокрала дальнобойщиков на миллионы рублей

В Иркутске на два месяца арестовали ограбившую фуры на 5 миллионов рублей семью

В Иркутске на два месяца арестована семья, которая обокрала водителей фур на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Kras.

По информации канала, в схеме участвовала мать и двое ее сыновей. Молодые люди совершали ограбление на своих автомобилях Mazda. Они выслеживали дальнобойщиков, подъезжали сзади, цеплялись к фуре, откидывали лобовое стекло и спиливали замки, а затем забирали груз. По данным следствия, их мать должна была реализовывать украденное. Однако продать украденный груз женщина не успела. Всех членов семьи задержали полицейские.

По информации правоохранителей, от действий злоумышленников пострадали десятки водителей. Дальнобойщики узнавали об ограблении не сразу, а только во время остановок, когда замечали следы взлома. При обыске у взломщиков фур обнаружен товар на сумму 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Химках неизвестные украли с заднего сидения Mercedes GLS более 48 миллионов рублей.