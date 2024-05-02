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09:55, 2 мая 2024Силовые структуры

Российского блогера впервые наказали рублем за кражу идеи в соцсетях

Mash: впервые в России суд наказал блогера за кражу идеи в соцсетях

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Впервые в России суд наказал блогера за кражу идеи в соцсетях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подмосковный эксперт по недвижимости Юлия, имеющая 100 тысяч подписчиков, сумела доказать в суде, что конкурент Сергей с 70 тысячами подписчиков использовал ее контент в своем коротком видео о том, «что делать после погашения ипотеки».

Блогер потребовала за кражу ее идеи компенсацию в размере 500 тысяч рублей, однако суд, признав ее правоту, решил взыскать чуть меньше требуемой суммы — 300 тысяч рублей.

4 марта сообщалось, что российская блогерша Ида Галич обвинила телеведущую и экс-участницу реалити-шоу «Дом-2» Викторию Боню в плагиате из-за ролика, снятого вместе с блогершей Надин Серовски. В нем героини обсуждали мужчину, с которым одна из них познакомилась в сети.

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      Любовь Ширижик
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