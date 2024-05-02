Названы последствия возможного ограничения спутниковой съемки территории Украины

Матвийчук: ограничение спутниковой съемки Украины не скажется на возможностях РФ

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал последствия вероятного ограничения спутниковой съемки украинской территории. В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук подчеркнул, что подобные ограничения не скажутся на боевых возможностях России.

Ранее сообщалось, что представители министерства обороны Украины встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съемки территории страны из космоса. «Ежедневно спутниковые компании проводят съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом. Поэтому мы благодарны партнерам за готовность подписать меморандум с нами и совместно реализовать механизм по ограничению съемок нашей территории», — рассказала заместитель министра обороны страны Екатерина Черногоренко.

«Это никак не повлияет на Россию. Мы ведем геофизическую съемку Земли в зонах пролета наших космических спутников, и никто не может нам запретить снимать какую-то территорию. Украинцы набивают себе цену и пытаются создать прецедент, чтобы России еще что-то запретили», — сказал Матвийчук.

Эксперт также подчеркнул, что в вопросе спутниковой съемки Россия полагается на собственные ресурсы, поэтому возможные ограничения, касающихся зарубежных операторов, никак не скажутся на способностях Москвы.

В октябре военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов перечислил функции российских военных спутников. Он рассказал, что военные спутники Росии могут осуществлять съемку различных регионов Земли и военных объектов, а также они способны наблюдать за действиями спутников-противников и даже выводить их из строя.

