Российская телеведущая Ксения Собчак показала фото топлес в кровати

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала новое фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в зеркало на потолке, лежа на кровати. Она позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь одеялом.

Также на размещенном кадре видно, что на полу находятся две белые подушки, одежда и раскрытая книга. Кроме того, можно заметить, что волосы телезвезды уложены в аккуратную прическу, а на ее руках присутствуют браслеты.

В апреле фанаты уличили Ксению Собчак в фотошопе и высмеяли ее словами «как чупа-чупс на палочке». Тогда на размещенных снимках журналистка предстала в лакированном красном пиджаке и с помадой на губах в тон.