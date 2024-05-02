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23:28, 2 мая 2024Экономика

В Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян

В парламенте Британии призвали пересмотреть санкционный список россиян
СюжетСанкции против России:

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В комитете по казначейству палаты общин Великобритании призвали пересмотреть санкционный режим, поскольку в нем все еще есть лазейки. По итогам слушаний 30 апреля на сайте британской палаты общин был опубликован соответствующий документ.

Тема слушаний — «Работают ли финансовые санкции Великобритании против России». Сотрудники комитета рассматривали письма, касающиеся недостатков санкционных мер, от Ассоциации британских страховщиков, Юридического общества Англии и Уэльса, Ассоциации сектора финансовых услуг Великобритании UK Finance и других.

По словам директора Центра по изучению финансов и безопасности лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Тома Китинджа, принятые меры эффективны не во всех промышленных сферах. Он предложил провести ревизию перечня лиц, попавших под санкции против России.

Ранее председатель специального комитета казначейства палаты общин Великобритании Харриет Болдуин признала неэффективность санкций антироссийских санкций.

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      Юлия Мискевич
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