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10:33, 2 мая 2024Экономика

В Казахстане приняли закон о транзите российской нефти в Китай

Казахстан одобрил продление действия соглашения о транзите нефти из РФ в Китай

Фото: Светлана Майорова / РИА Новости

Парламент Казахстана принял закон о продлении до 1 января 2034 года срока действия соглашения о сотрудничестве с РФ в области транспортировки российской нефти через территорию страны в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в соответствии с ратифицированным протоколом «казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке». Транзит запланирован в объеме 10 миллионов тонн в год.

Поправки в соглашение предусматривают включение второго участка маршрута ТОН-2 («ТуймазыОмск — Новосибирск-2»). Ожидаемая выручка Казахстана за указанный период превысит отметку 1,7 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что национальный оператор АО «КазТрансОйл» впервые с 2018 года увеличил тариф на транзит российской нефти по участку ТОН-2. С 1 января сбор за транспортировку тонны нефти на расстояние в тысячу километров поднялся с 9,3 до 11,28 доллара без НДС.

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      Дмитрий Воронин
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