В Киргизии грузовик с мороженым сбил 29 детей. В нем не было водителя

В Киргизии мини-грузовик с мороженым и без водителя сбил 29 детей

В Киргизии на мероприятии, посвященном национальному эпосу «Манас», мини-грузовик внезапно покатился со склона и сбил на своем пути 29 детей, присутствовавших на празднике.

Инцидент произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

Большинство детей госпитализировали

Уточняется, что грузовик марки Hyundai Porter был предназначен для продажи мороженого. В пресс-службе Управления обеспечения безопасности дорожного движения сообщили, что, когда машина покатилась с горки, водителя в ней не было. ЧП там расценили как непредумышленное.

По предварительным данным, припаркованное транспортное средство забыли поставить на ручной тормоз. Грузовик остановился только после того, как врезался в палатку.

В результате наезда пострадали дети от 9 до 16 лет, 18 из них госпитализировали, семеро попали в реанимацию. Трое ребят, как добавили в пресс-службе Минздрава Киргизии, в тяжелом состоянии. Отмечается, что глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев взял ситуацию на личный контроль. Кроме того, ведется разбирательство в случившемся.

Ранее водитель BMW сбил девочку в Киргизии и скрылся

В апреле в Киргизии водитель BMW сбил девочку в Сокулукском районе Чуйской области. На распространенных кадрах видно, что школьница шла по обочине дороги.

Находившийся за рулем мужчина после ДТП скрылся. Позднее в УОБДД Чуйской области рассказали, что водителя задержали. Там добавили, что девочка в больницу не обращалась.