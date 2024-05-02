В России нашли способ сохранить голос после операций на щитовидной железе

В России разработали метод сохранения голоса после операций на щитовидной железе

Специалисты Пензенского государственного университета (ПГУ) нашли способ сохранить голос и глотательные рефлексы после операций на щитовидной железе. Об этом сообщает ТАСС.

Российские ученые разработали медицинскую технологию, которая позволяет существенно модернизировать хирургические вмешательства на щитовидной железе, смягчая их последствия для голоса. Выяснилось, что медики с помощью данного метода добиваются сохранения наружной ветви верхнего гортанного нерва.

Сотрудники ПГУ объяснили, что обычно при проведении операций врачи находят только возвратный гортанный нерв, при этом не обращая внимания на более тонкую ветвь — наружную ветвь верхнего гортанного нерва. «Мы предложили вариант поиска этого тонкого нерва, который позволят сохранить иннервацию надгортанника и голосовых связок», — пояснили они.

Авторы методики добавили, что таким образом удастся сохранить высокие тона голоса и работу надгортанника. «Человек не "поперхивается" после операции», — рассказал профессор кафедры хирургии Медицинского института ПГУ Александр Климашевич, который работал вместе с аспирантом Максимом Юдиным.

Известно, что новый метод успешно испробован на операциях и запатентован, а Юдин защитил на эту тему кандидатскую диссертацию.

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