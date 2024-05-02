В России почтили память погибших в Доме профсоюзов в Одессе

В Москве прошла акция ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов

В Москве прошла акция, приуроченная ко Дню памяти по погибшим в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

«Мы приехали сегодня в Москву для того, чтобы почтить память тех мирных людей, которые заживо сгорели в Доме профсоюзов», — рассказал волонтер Алексей Бочейко.

Он отметил, что для добровольцев эта акция важна, так как на данный момент российские бойцы сражаются за мир в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал события в Доме профсоюзов позорной страницей в истории Украины. По его словам, виновники трагедии до сих пор не понесли справедливого наказания.

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сторонниками Евромайдана и участниками Антимайдана. Сторонники госпереворота подожгли Дом профсоюзов, где в это время находились активисты Антимайдана. В результате трагедии пострадали около 250 человек, 48 из них спастись не удалось.