В Японии нашли замену СПГ

В Японии захотели перейти на использование синтетического метана вместо СПГ

Члены Японской газовой ассоциации, объединяющей все частные компании отрасли, одобрили план, согласно которому в населенных пунктах страны к 2050 году собираются в 90 процентах случаев использовать синтетический метан. Как пишет ТАСС, найденная альтернатива должна заменить применяемый сейчас в бытовых целях сжиженный природный газ (СПГ).

Современный вид топлива с использованием углекислого газа и водорода, получаемого из морской воды, будут производить на зарубежных заводах, крупнейший из которых захотели построить и запустить к 2027 году в Омане. Отмечается, что и в ходе производства синтетического метана, и при его сжигании углекислый газ не будет выделяться атмосферу.

Производство также планируется организовать в Австралии. Планы сооружения заводов за границей объясняют возможностью использовать более дешевую энергию, получаемую из возобновляемых источников, в частности на солнечных электростанциях. Перевозить синтетический метан собираются танкерами, как СПГ.

По итогам марта 2024 года объемы поставок СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона выросли на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли уровня в 24 миллиона тонн. Лидерами по темпам прироста показателя стали Китай, Индия и Таиланд, но и Япония нарастила импорт на 8 процентов в годовом выражении.