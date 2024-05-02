Москвичам назвали сроки похолодания

Синоптик Вильфанд: июньское тепло вернется в Москву не раньше чем через неделю

Июньское тепло вернется в столицу не раньше чем через неделю. Такие сроки научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал в разговоре с Агентством городских новостей «Москва».

С четверга, 2 мая в городе похолодает. Столбики термометров опустятся на 2-3 градуса ниже нормы. В дневные часы температура будет держаться на уровне плюс 10-11 градусов. В пятницу станет еще холоднее — днем прогнозируется 8-10 градусов тепла, а ночью — плюс 1-3, в Подмосковье температура достигнет нуля. Облачность в этот день переменчивая, дождей по большей части не будет. В субботу ожидается до плюс 10-12 градусов, без осадков, обещает синоптик.

Ранее москвичей предупредили о снежном начале мая. В ночь на 6 число температура уйдет в небольшой минус, и на дорогах может образоваться гололед. На следующий день возможны небольшие предутренние заморозки, а температура воздуха днем не поднимется выше плюс 5-10 градусов.