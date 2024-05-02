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19:32, 2 мая 2024Забота о себе

Врач объяснила склонность женщин к деменции

Терапевт Севастьянова: женщины склонны к деменции в период постменопаузы

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

И у мужчин, и у женщин есть различные факторы, которые могут повышать риск развития когнитивных расстройств, рассказала врач-терапевт Наталья Севастьянова. Склонность женщин к деменции она объяснила в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Севастьяновой, мужчины и женщины по-разному теряют способность мыслить, воспринимать и анализировать информацию, выражать свои мысли письменно и устно, ориентироваться в изменяющихся условиях и адаптироваться к ним. «У мужчин факторы риска — это травмоопасные виды спорта и опасные профессии, а у женщин — период постменопаузы, когда организм сотрясает мощная гормональная перестройка, которая может усугубить течение ранее имевшихся заболеваний, а они, в свою очередь, могут повысить риск развития деменции», — рассказала она.

Севастьянова добавила, что когнитивные нарушения встречаются у женщин чаще, чем у мужчин, потому что женская продолжительность жизни дольше. «Да и в целом забота о здоровье, как правило, всех членов семьи — и старших, и младших — ложится именно на женские плечи», — заключила она.

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Ранее невролог Амина Киндарова назвала отличия деменции от забывчивости. Врач отметила, что для пожилых людей забывчивость может быть нормой.

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      Александра Лисица
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