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11:14, 3 мая 2024Из жизни

Археолог раскрыл происхождение тысячелетнего «Экскалибура»

Раскрыто исламское происхождение тысячелетнего меча «Экскалибур» из Валенсии

Фото: Elnur / Shutterstock / Fotodom

Археолог раскрыл исламское происхождение тысячелетнего «Экскалибура» из испанского города. Об этом сообщает Live Science.

Сотрудник Университета Гранады Хосе Мигель Осуна определил, что меч «Экскалибур» из Валенсии датируется 10 веком. В тот период большая часть Испании находилась под властью мусульманских правителей. Изучив размер и особенности оружия, ученый предположил, что «Экскалибур» использовался всадником. Согласно заявлению Осуны, это первый меч Золотого века ислама, обнаруженный в Валенсии.

Испанский «Экскалибур» был найден в вертикальном положении внутри могилы в 1994 году. Его назвали в честь легендарного меча короля Артура. Рукоять оружия украшена бронзовыми пластинами. На ней также обнаружили насечки, благодаря которым меч удобнее держать. Клинок «Экскалибура» изогнут, поэтому ученые долго не могли определить его возраст.

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      Юлия Юткина
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