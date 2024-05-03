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06:38, 3 мая 2024Наука и техника

Бойцы ВС России разработали новый способ борьбы с БПЛА ВСУ

IZ.RU: бойцы ВС России показали работу ЗРК «Тор-М2» по защите неба от БПЛА ВСУ

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Бойцы группировки войск «Центр» ВС России разработали новый способ борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). При помощи расчетов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2» они защищают небо, сбивая беспилотники средней дальности и прикрывая позиции ВС РФ, передают IZ.RU.

«Несмотря на то, что пилотируемая авиация противника потеряла свою активность, в воздухе большое количество беспилотных летательных аппаратов, на которые враг возлагает свои особые надежды. Поэтому наши войска и города прикрыты силами противовоздушной обороны», — сообщил военкор Дмитрий Астрахань.

Комплексы «Тор-М2» отрабатывают динамичные воздушные цели на расстоянии более 20 километров, они успешно функционируют независимо от погодных условий, будь то дождь или туман. Но машинам ПВО угрожают малые дроны, для борьбы с которыми и был изобретен новый метод: бойцы вооружаются ружьями 12-го калибра и открывают огонь дробью по БПЛА.

Кроме того, зенитчики оснащены электроникой, благодаря которой они могут обнаруживать и глушить малые дроны ВСУ. «Колоссальное количество летит на малых высотах. ВСУ используют беспилотники кустарного происхождения, которые очень тяжело обнаружить, различные дроны малозаметные, а также дроны-камикадзе. Но мы справляемся со всеми трудностями, стремимся сделать как можно больше пусков, как можно больше уничтожить воздушных целей», — рассказал начальник расчета с позывным Минус.

Ранее журналисты The Wall Street Journal (WSJ) выразили мнение, что ВСУ наращивают применение беспилотных летательных аппаратов из-за своих проблем с личным составом и нехваткой боеприпасов на фронте. Предполагается, что так Киев хочет обойти проблемы с задержкой военной помощи от США, а также ситуацию с отказом ряда стран Запада поставлять дальнобойные вооружения.

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      Александра Синицына
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