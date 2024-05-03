Экс-директор РСУ Минздрава России получил три года колонии за мошенничество

Экс-директора РСУ Минздрава Москалева осудили на три года за мошенничество

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил экс-директора ремонтно-строительного управления (РСУ) Министерства здравоохранения России Михаила Москалева к трем годам лишения свободы за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Москалев, а также другие фигуранты уголовного дела признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Экс-директор будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Фигурант Щепихин получил 2,5 года колонии, а фигурант Антипов — два года. Еще двое подсудимых были освобождены, так как они уже отбыли свое наказание, с учетом ареста и содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая задержана за уничтожение лекарств для онкобольных на сумму более 35 миллионов рублей.