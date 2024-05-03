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15:50, 3 мая 2024Культура

Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

Ивлеева слушала песню Пугачевой «сильная женщина» во время «отмены»

Кадр: «Лука Ебков» / YouTube

Российская блогерша и ведущая Анастасия Ивлеева рассказала о том, как ей помогло творчество эстрадной певицы Аллы Пугачевой в период «отмены» после организации «голой вечеринки». Об этом она сообщила в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову, доступном на YouTube.

Ивлеева рассказала, что после скандала, связанного с проведением вечеринки, и отмены запланированных съемок и контрактов она сидела дома на протяжении четырех месяцев и слушала композицию исполнительницы под названием «Сильная женщина».

Во время разговора блогерша напела строчки из песни: «"Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна". Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев».

Ивлеева добавила, что не злится на артистов, которые перестали с ней общаться после произошедшего в декабре скандала. Ведущая отказалась делиться своим мнением о них, а также пожелала всем мира.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов призвал Анастасию Ивлееву брать пример с певца Филиппа Киркорова.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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