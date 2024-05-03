Киев обвинили в вымещении злобы за провалы на фронте на советском наследии

Захарова: Киев вымещает злобу за провалы на фронте на советском наследии

Украинские власти вымещают злобу за свои провалы на фронте на советском наследии страны. Об этом на брифинге, трансляция которого велась на YouTube, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Киевский режим терпит провал за провалом на фронте, ищет, похоже, какое-то буквально дьявольское утешение в борьбе с советским прошлым, переписыванием истории. Особенно они усердно сражаются — бандеровцы — в канун ненавистного им праздника Великой Победы с их же собственной историей», — отметила она.

Дипломат также подчеркнула, что в настоящий момент Киев продвигает идею о сносе памятника партизанскому командиру Сидору Ковпаку. В сентябре 2016 года на Украине осквернили его могилу, сбив с памятника две золотые звезды героя Советского Союза, которыми он был награжден. По словам Захаровой, в рамках борьбы с культом партизанского командира украинские власти хотят переименовать десятки улиц, снести монументы и уничтожить мемориальные таблички, посвященные ему.

Ранее стало известно, что полиция Латвии возбудила уголовное дело против мужчины, возлагавшего цветы к снесенному памятнику советским воинам-освободителям. По данным латвийских правоохранителей, в действиях подозреваемого увидели «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».