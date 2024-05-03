Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:07, 3 мая 2024Бывший СССР

В Латвии возбудили уголовное дело за возложение цветов к снесенному памятнику

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к месту, где раньше находился памятник советским воинам-освободителям, также известный как «Алеша». Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Госполицию Латвии.

Как отмечают журналисты, мужчина 1976 года рождения с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к снесенному памятнику. Изначально полиция инициировала административный процесс по каждому из этих случаев, однако позднее решила переквалифицировать его в уголовный. По данным латвийских правоохранителей, в действиях подозреваемого увидели «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».

Кроме того, полиция Латвии напомнила, что в стране 9 мая не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые могут противоречить интересам нацбезопасности, а также «раскалывать общество, искажать историю и ставить под сомнение солидарность с украинским народом».

В феврале МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В правоохранительных органах рассказали, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Спасибо, страна сыра и часов!» Медведев заявил о тройной пользе для России от конференции по Украине в Швейцарии

      В ВСУ рассказали о возможном применении американских истребителей

      Николай Дроздов поедет на Дальний Восток ради своего леопарда

      Ивлеева рассказала о помощи песен Пугачевой в период «отмены»

      В России объяснили отказ Швеции провести расследование по «Северным потокам»

      Губерниев подшутил над отказавшимся ехать на Олимпиаду российскими пловцами

      В Москве объявили погодную опасность из-за заморозков

      Раскрыты сроки появления на iPad альтернативных приложений

      Военный суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук

      ООН заявила о росте цен на продовольствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше