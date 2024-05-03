В Латвии возбудили уголовное дело за возложение цветов к снесенному памятнику

В Латвии возбудили дело за возложение цветов к снесенному памятнику

Полиция Латвии возбудила уголовное дело за возложение цветов к месту, где раньше находился памятник советским воинам-освободителям, также известный как «Алеша». Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на Госполицию Латвии.

Как отмечают журналисты, мужчина 1976 года рождения с 15 марта по 14 апреля трижды приносил цветы к снесенному памятнику. Изначально полиция инициировала административный процесс по каждому из этих случаев, однако позднее решила переквалифицировать его в уголовный. По данным латвийских правоохранителей, в действиях подозреваемого увидели «оправдание военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и мира».

Кроме того, полиция Латвии напомнила, что в стране 9 мая не допускается проведение публичных развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, которые могут противоречить интересам нацбезопасности, а также «раскалывать общество, искажать историю и ставить под сомнение солидарность с украинским народом».

В феврале МВД России объявило в розыск министра культуры Литвы Симонаса Кайриса. В правоохранительных органах рассказали, что в отношении политика возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.