Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:02, 3 мая 2024Мир

Кремль назвал условия Макрона для отправки войск на Украину опасными

Песков назвал опасным заявление Макрона об условиях отправки сил на Украину

Фото: Sputnik / Sergei Bobylev / Pool / Reuters

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности для отправки западных сил на Украине, как и условия для этих мер, являются опасными с точки зрения региональной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там была более округлая формулировка все-таки. Хотя заявление опасное. Франция продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. Это опасная тенденция. Мы внимательно следим и продолжаем специальную военную операцию»,— заявил он журналистам.

2 мая французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает отправки войск на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза поддержали его позицию, хоть и не высказывались об этом публично.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Спецназ ФСБ ликвидировал агента военной разведки Украины. Он мог быть пособником террористов из «Крокуса»

      Актеры, режиссеры и ведущие научат московских школьников читать стихи

      Главу комиссии при Госдуме арестовали на 15 суток за пропаганду ЛГБТ

      Шойгу назвал занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели

      Шутливую речь Кисиды назвали причиной одобрения США помощи Украине

      Премьер Грузии обвинил США в провоцировании революции в республике

      Ранивший в голову охранника гостиницы «Украина» бизнесмен арестован

      Песков высказался о процессе возвращения уехавших россиян

      Туристка отправилась в отпуск на Ямайку, оказалась в адской больнице и не выжила

      В США заявили о мрачной для ВСУ ситуации на поле боя

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше