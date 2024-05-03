Кремль назвал условия Макрона для отправки войск на Украину опасными

Песков назвал опасным заявление Макрона об условиях отправки сил на Украину

Заявление французского президента Эммануэля Макрона о возможности для отправки западных сил на Украине, как и условия для этих мер, являются опасными с точки зрения региональной безопасности. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Там была более округлая формулировка все-таки. Хотя заявление опасное. Франция продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности на земле в конфликт вокруг Украины. Это опасная тенденция. Мы внимательно следим и продолжаем специальную военную операцию»,— заявил он журналистам.

2 мая французский лидер в очередной раз заявил, что не исключает отправки войск на Украину. По его словам, многие страны Евросоюза поддержали его позицию, хоть и не высказывались об этом публично.