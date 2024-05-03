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09:17, 3 мая 2024Экономика

В России резко снизилось число отремонтированных вагонов

Количество плановых ремонтов вагонов в России упало на 7,3 процента за год

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Число плановых ремонтов вагонов в прошлом году упало на 7,3 процента, до 414,4 тысячи, при этом объем ремонта в депо упал на 12,3 процента. Об этом со ссылкой на расчеты управляющего партнера Rollingstock Agency (RSA) Александра Поликарпова пишет «Коммерсантъ».

Причиной такой ситуации, по его мнению, стало падение объемов перевозок, дефицит квалифицированного персонала, рост отказов локомотивов, дефицит тяги и санкции. Из-за последних стало сложнее доставать детали для ремонта.

Отрасль поддержало только плановое выбытие вагонов в капитальный ремонт в середине срока службы, иначе предприятия столкнулись бы критическим падением объемов работы.

В текущем году аналитики ожидают падение числа капитальных ремонтов почти на треть, однако рост ремонтов в депо на 8,1-11,8 процента. Такая ситуация возникнет в случае роста объема грузоперевозок. Впрочем, на горизонте трех лет суммарное количество ремонтов все равно станет меньше, при негативном сценарии сократятся и ремонты в депо.

Ранее сообщалось, что в первом квартале текущего года погрузка на сети железных дорог упала на 3,2 процента (9,7 миллиона тонн) в годовом выражении, хотя в 2024 году предполагался рост на 2,7 процента.

В свою очередь ОАО «РЖД» сообщило, что количество оставленных без движения поездов в 2023 году значительно выросло, а основной причиной такой ситуации являются проблемы с ремонтом локомотивов. В компании подчеркнули, что не могут повлиять на сервисные компании.

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      Платон Щукин
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