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13:30, 3 мая 2024Забота о себе

Названы правила высадки первых томатов в грунт

Садовод Монти Дон: в открытый грунт томаты лучше сажать в конце мая

Фото: Andy Dean / Globallookpress.com

В открытый грунт томаты лучше сажать не раньше конца мая, рассказал британский писатель, ведущий передач о садоводстве и огородничестве Монти Дон. Его правила цитирует Mirror.

По словам Дона, первые томаты в начале мая можно сажать только в теплицы. «Томаты ненавидят перепады температуры, а майские ночи могут быть прохладными, особенно после теплых дней», — предупредил он. В теплице, уточнил садовод, нужно высаживать томаты глубоко, закапывая их под нижний лист, поскольку из закопанной части стебля прорастут дополнительные корни.

Дон добавил, что томатам, чтобы эффективно расти, нужна температура почвы от плюс 13 до плюс 16 градусов Цельсия. Высадка помидоров в холодный открытый грунт в начале мая замедлит их рост, будет препятствовать опылению и в итоге приведет к бедному урожаю и грибковым заболеваниям растения.

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Ранее директор по развитию сервисной компании «Мой гектар» Олег Киреев рассказал дачникам о правилах подготовки теплицы. Киреев назвал май оптимальным месяцем для высадки рассады томатов и огурцов в теплицу, однако срок может варьироваться в зависимости от региона — например, на юге страны этим можно заняться и в апреле.

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      Александра Лисица
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