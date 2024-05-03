Несовершеннолетняя жительница Подмосковья обвинила дядю в изнасилованиях

Shot: 17-летняя жительница Подмосковья обвинила дядю в регулярных изнасилованиях

В Подмосковье несовершеннолетняя девушка обвинила дядю в регулярных изнасилованиях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 17-летняя десятиклассница из Пушкина рассказала, что родственник насиловал ее в течение шести лет. В 2018 году мать школьницы лишили родительских прав, отец отказался от нее еще при рождении, поэтому 11-летнюю девочку взяли под опеку бабушка и дедушка. С ними в квартире жил их 30-летний сын. Первый раз он изнасиловал племянницу в 2018-м и стал повторять преступление каждые две-три недели. Если потерпевшая сопротивлялась, он избивал ее. Она боялась рассказывать о происходящем, так как не хотела попадать в детский дом. Дядя угрожал, что там у девочки будут «серьезные проблемы».

В 2024 году пострадавшая все-таки обратилась в полицию. Теперь сотрудники проводят проверку и решают вопрос о возбуждении дела.

Ранее стало известно, что в Челябинске задержали 23-летнего таксиста, изнасиловавшего 17-летнюю девушку.