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20:40, 3 мая 2024Мир

ООН призвала Украину к миру на прежних российских условиях

ГА ООН призвала Украину к мирному процессу на основе Стамбульского соглашения

Фото: Umit Bektas / Reuters

Совет председателей Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призвал стороны российско-украинского конфликта к запуску мирного процесса на основе Стамбульского соглашения от 2022 года. Об этом говорится в тексте декларации по результатам встречи представителей органа в Катаре, сообщает РИА Новости.

«В отношении военных действий на Украине Совет призвал запустить мирный процесс на основе Стамбульского соглашения от 2022 года, которое включает идею о нейтральности Украины вместе с решением о самоопределении занятых территорий в форме референдума под эгидой ООН», — говорится в публикации.

По мнению участников встречи, подобные меры позволят привести стороны конфликта «к всеобъемлющему урегулированию».

Ранее стало известно, что Швейцария пригласила на конференцию по обсуждению украинской «формулы мира» и других мирных инициатив по российско-украинскому конфликту более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом Россия приглашение не получила.

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      Дмитрий Сотак
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