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12:02, 3 мая 2024Мир

Орбан заявил о вступлении Венгрии «не в тот Евросоюз» 20 лет назад

Kossuth: Орбан заявил, что 20 лет назад Венгрия вступила «не в тот Евросоюз»

Фото: Yves Herman / Reuters

Венгрия 20 лет назад вступала не в тот Евросоюз (ЕС), который существует сейчас. Об этом в интервью радио Kossuth сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Мы вступали не в такой Евросоюз. Я сам в 2004 году проводил кампанию за вступление в ЕС и до сих пор считаю, что внутри лучше, чем снаружи, но в то же время не хочу скрывать, что, когда мы вступали в 2004 году, речь шла не об этом», — заявил глава правительства.

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По словам Орбана, во время вступления Венгрии в ЕС ничего не предвещало, что 20 лет спустя «будут пускать миллионы мигрантов», а на выступающие против этого страны будут оказывать давление.

Ранее Орбан призвал оттеснить от власти нынешнее руководство ЕС. Премьер подчеркнул, что выбранный объединением курс приводит к упадку экономики Европы.

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      Виктория Кондратьева
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