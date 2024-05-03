Популярная порноактриса раскрыла влияние карьеры на отношения с парнем

Американская порноактриса, известная как Казуми, рассказала о влиянии карьеры в индустрии контента для взрослых на отношения с бойфрендом. Подробности она раскрыла в подкасте Холли Рэндалл, выпуск доступен на YouTube.

Казуми рассказала, что состоит в отношениях с парнем четыре года. По ее словам, каждый раз, когда она публикует совместные снимки с молодым человеком в соцсетях, подписчики убеждают ее, что скоро он «очнется» и прекратит отношения с порнозвездой.

«Люди очень злые. Мой парень появлялся на моих страницах в соцсетях пару раз Публикации начинали вируситься, люди оставляли много жестоких комментариев, отправляли ему порно с моим участием, называли его чудаком», — пожаловалась порноактриса. «Но мы все еще вместе, все хорошо», — заключила Казуми.

Ранее Казуми заявила, что родители не знают о ее карьере в секс-индустрии и в шутку назвала их «чертовыми идиотами». Она отметила, что родители считают ее неудачницей, в том числе из-за того, что она не окончила колледж и не умеет водить автомобиль.