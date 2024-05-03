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18:31, 3 мая 2024Путешествия

Россиянка опоздала на рейс по вине сотрудников аэропорта

«ЕАН»: жительница Екатеринбурга опоздала на рейс по вине сотрудников аэропорта

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Россиянка опоздала на авиарейс по вине сотрудников аэропорта Кольцово. Об этом пишет «ЕАН».

Отмечается, что жительница Екатеринбурга планировала вылететь в Москву в среду, 1 мая, но не попала на борт. По словам россиянки, у нее уже был посадочный талон, поэтому она не спешила на посадку.

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Когда девушка направилась к стойкам, открыты были только две из них. Там образовалась длинная очередь из пассажиров разных рейсов. В результате воздушное судно улетело без екатеринбурженки.

«Нам сказали, что в сложившейся ситуации виноват аэропорт, который так распределил работу на стойках, — заявила она. — Написала претензию, рассматривать которую будут в течение 30 дней. Билеты у нас невозвратные, предложили купить новые».

Ранее бортпроводник российской авиакомпании потерял сознание во время полета. Непредвиденная ситуация произошла в Airbus A320 neo, следовавшем из Томска в Москву, в среду, 1 мая. В момент инцидента на борту самолета находились 117 пассажиров и 6 членов экипажа.

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      Фариза Бацазова
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