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08:11, 3 мая 2024Россия

Россиянка прикурила сигарету от Вечного огня

Мэр Семенов: в Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

В Биробиджане женщина прикурила сигарету от Вечного огня, ее объявили в розыск. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр российского города Максим Семенов.

Он отметил, что злоумышленница также сожгла букет цветов. Место жительства женщины — Облученский район — полицейские вычислили с помощью камер видеонаблюдения.

Сейчас проводятся мероприятия по ее розыску и привлечению к ответственности, подчеркнул Семенов.

До этого сообщалось, что в Москве 49-летний мужчина попал под суд за то, что поместил в чашу Вечного огня на Поклонной горе самокат.

Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества»). Уголовное дело передали в Московский городской суд.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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