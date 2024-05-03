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10:31, 3 мая 2024Мир

Российские военные заняли часть базы США в Нигере. Шеф Пентагона оказался не против

Российские военные разместились в Нигере на одной авиабазе с США

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Шеф Пентагона Ллойд Остин прокомментировал прибытие российских военных на базу США в Нигере. По его словам, Соединенные Штаты следят за ситуацией, а сам Остин оказался не против такого соседства.

Россияне находятся в отдельном комплексе. У них нет доступа к силам США или к нашей технике. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. (…) На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил

Ллойд Остинглава Пентагона

Российские военные зашли на базу США после требований властей Нигера о выводе американских военных

Агентство Reuters в пятницу, 3 мая, сообщило, что военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России разместились на занятой войсками США военной авиабазе 101. Это произошло на фоне требования властей африканской страны о выводе тысячи американских военных из Нигера.

Несмотря на то, что россияне используют отдельный ангар, территория авиабазы достаточно небольшая, из-за чего войска двух стран оказались в непосредственной близости на фоне напряжения между Москвой и Вашингтоном из-за конфликта на Украине, отмечают журналисты.

Ллойд Остин

Ллойд Остин

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Источник агентства в Пентагоне назвал ситуацию «не очень хорошей, но в краткосрочной перспективе управляемой». По данным СМИ, США дали понять властям Нигера, что их солдаты не могут находиться на базе с российскими военными.

В апреле США заявили о выводе основной части войск из Нигера и Чада

В конце апреля официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что США выведут основную часть войск из Нигера и Чада. Сложившуюся ситуации он назвал временным шагом «в рамках продолжающегося пересмотра сотрудничества в сфере безопасности».

Известно, что в Нигере находится тысяча американских военнослужащих, в Чаде — 100.

По мнению западных СМИ, африканские страны избавляются от солдат США под влиянием России, которая укрепляет отношения с государствами по всему континенту. «Правительства ряда стран находятся в переломном моменте. Поскольку Москва распространяет свои нарративы в регионе (...) Это южный фланг НАТО. Нам нужно иметь возможность поддерживать влияние по всему Магрибу, от Марокко до Ливии», — отмечал глава Африканского командования США (AFRICOM) Майкл Лэнгли.

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На этом фоне администрация президента США Джо Байдена признала провал политики в Африке. Лидеры этих стран предпочли сотрудничать с Москвой вместо Вашингтона после его попыток склонить африканские страны к перевороту и проведению демократических выборов.

По мнению американских чиновников, лидеры африканских стран верят, что Россия сможет оказать им помощь в сфере безопасности, чего не сделали США.

Фото: Adrees Latif / Reuters

В Нигере планировали разместить российский «Африканский корпус» из бывших бойцов ЧВК «Вагнер»

Источники Bloomberg в январе говорили о планах разместить в Нигере российский «Африканский корпус», который должен был включать новичков и экс-бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Всего около 20 тысяч человек хотели разместить в пяти странах Африки: Буркина-Фасо, Ливии, Мали, ЦАР и Нигере.

В апреле российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. «"Африканский корпус" на данный момент здесь будет налаживать взаимоотношения, а также совместное формирование и обучение армии Нигера», — рассказал один из прибывших российских специалистов.

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      Анастасия Алимпиева
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