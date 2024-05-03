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08:51, 3 мая 2024Силовые структуры

Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии

В Томске военного приговорили к восьми годам за уклонение от службы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Томский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего Константина Бабенко за уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

По данным ведомства, военный захотел отдохнуть от службы, поэтому 7 мая 2023 года не вернулся в часть. 1 августа Бабенко добровольно пришел на службу и продолжил исполнять обязанности. Однако 11 сентября он снова не явился в установленный срок и отдыхал до 29 сентября. Спустя 11 дней Бабенко вновь самовольно оставил часть, 6 декабря его задержали полицейские.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Барнаульский гарнизонный военный суд приговорил к 5,5 года лишения свободы военнослужащего Иннокентия Могзоева за уклонение от службы и воровство телефонов.

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