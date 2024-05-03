Российского адвоката арестовали по делу о многомиллионной взятке полицейским

В Липецке арестовали адвоката, передавшего полицейским 90 млн руб.

В Липецке арестовали адвоката Адвокатской палаты Московской области по обвинению в передаче полицейским многомиллионной взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Адвокату вменяется часть 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, 13 марта он в качестве посредника передал двум сотрудникам уголовного розыска около 90 миллионов рублей. Деньги предназначались для того, чтобы полицейские отказались от поиска виновных по уголовному делу о краже имущества финансово-кредитной организации.

В результате полицейские сообщили о поступившем предложении и под контролем коллег поехали на встречу с адвокатом. При передаче взятки он был задержан.

Ранее была раскрыта сумма взяток за оформление нелегальных мигрантов в Подмосковье.