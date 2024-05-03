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10:02, 3 мая 2024Наука и техника

Северный флот проведет учения с атомными подлодками в Баренцевом море

СФ: в Баренцевом море будет проведено противолодочное учение

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Баренцевом море планируется провести противолодочное учение. Об этом со ссылкой на Северный флот (СФ) России сообщает «Интерфакс».

В рамках учений планируется отработать взаимодействие фрегата «Адмирал Головко» и авиации. Роль условного противника выполнят несколько атомных подлодок.

В январе ТАСС со ссылкой на СФ сообщил, что многоцелевой фрегат «Адмирал Головко» завершил межфлотский переход из Санкт-Петербурга в Североморск.

В состав Военно-морского флота (ВМФ) России корабль был принят в декабре 2023 года в ходе торжественной церемонии на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге с участием президента страны Владимира Путина.

ЖЗЛ
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