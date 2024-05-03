В Кремле прокомментировали заявления о российских военных на базе США в Нигере

Песков о военных в Нигере: Россия развивает отношения со странами Африки

Россия развивает отношения со странами Африки во всех отраслях, в том числе оборонной. Так заявления о прибытии российских военных на американскую базу в Нигере прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы развиваем наши отношения во всех областях, в том числе и в оборонной, с различными африканскими государствами. Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российские военные разместились на занятой войсками США военной авиабазе 101. Это произошло на фоне требования властей африканской страны о выводе тысячи американских военных из Нигера. Россияне используют отдельный ангар, однако территория авиабазы достаточно небольшая, из-за чего войска двух стран оказались в непосредственной близости.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон следит за ситуацией на своей военной базе. Глава Пентагона подчеркнул, что на данный момент не видит серьезной проблемы, которая касалась бы защиты американских сил.