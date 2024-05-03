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16:19, 3 мая 2024Бывший СССР

В МИД назвали безумной борьбу против русского языка на Украине

Захарова: Киев доходит до остервенения в борьбе против русского языка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Киев доходит до остервенения в борьбе против русского языка. Безумной языковую политику на Украине при Владимире Зеленском назвала официальной представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«С особым остервенением режим Зеленского занят выкорчевыванием русского языка, всего того, что с этим связано. (...) Вдумайтесь, до какого безумия, абсурда, расчеловечивания доходят киевские власти. (...) русский язык, которым владеет и пользуется в быту подавляющее большинство граждан, запрещают, наплевав на собственную конституцию», — заявила дипломат.

Она напомнила, что Зеленский шел на выборы президента с компромиссной позицией по языковой политике, однако его электорат был обманут и украинцы не получили ни мира, ни русского языка.

Захарова также объяснила политику украинских властей в отношении советского наследия. По ее словам, Киев просто вымещает злобу на памятниках из-за провалов армии на фронте.

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      Глеб Палехов
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