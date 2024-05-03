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18:00, 3 мая 2024Экономика

Число нефтегазовых буровых установок в мире заметно снизилось

Baker Hughes: число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось до 1726

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

По итогам апреля 2024 года число нефтегазовых буровых установок в мире сократилось до 1726, хотя в марте составляло 1793. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Таким образом, в апреле число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось на 67 в месячном выражении и на 82 — в годовом. При этом сокращение фиксируется на глобальном уровне второй месяц подряд.

Снижение числа установок произошло во многом за счет Северной Америки. Так, в США показатель сократился на 8 в сравнении с мартом, до 617. В свою очередь, в Канаде количество буровых установок упало на 66, до 131. На Ближнем Востоке показатель сократился на 1 (до 343), а в Африке — на 3 (до 112).

Противоположную динамику аналитики зафиксировали в Азиатско-Тихоокеанском регионе (плюс 8, до 237), Европе (плюс 2, до 120) и Латинской Америке (плюс 1, до 166).

В феврале 2024 года число нефтегазовых буровых установок в мире составляло 1813. В марте показатель сократился на 20 штук. При этом в сравнении с тем же периодом 2023-го он упал в еще большей степени — на 86 единиц. Наибольший спад аналитики Baker Hughes тогда зафиксировали в Канаде.

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      Анатолий Акулов
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